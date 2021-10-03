Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi’nde kızına balon almak isteyen Ahmet Yücel Aydemir’e, sokak köpeği saldırdı. Aydemir’in bacağına 3 dikiş atıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi’nde Beach Park’a gelen Ahmet Yücel Aydemir (33), kızına balon almak için yürüdüğü sırada köpek saldırısına uğradı.

Arkadan gelen sokak köpeği, Aydemir’in sağ bacağını ısırdı. Aydemir kanlar içinde kalırken, köpek bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar, Aydemir’in yardımına koştu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye giden Aydemir, tedavi oldu.

Bacağına 3 dikiş atılan Aydemir, gerekli aşılarını olduğunu ve 3 kez daha hastaneye gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

“AYAĞIMA DEMİR SAPLANDI SANDIM”

Olayın halen şokunda olduğunu belirten Ahmet Yücel Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

“Kızımla birlikte küçük bir lunapark vardı oraya gittik. Karşı tarafta baloncuları gördüm. Ona balon almak istedim. Yürürken ayağıma demir saplandı sandım. Bir baktım ki köpek.

Antalya’da kızına balon almak için yürürken köpek saldırdı ViDEO







“KIZIMLA BİRLİKTE GİTSEYDİK ONU ISIRABİLİRDİ”

Isırdıktan sonra gidip ileride oturdu. Kızımla birlikte gitseydik onu da ısırabilirdi. Kızımda travma olarak kalmasından korkuyorum. Ben bir daha çocuğumla oraya gitmek istemiyorum.

“BARINAKTA MUHAFAZA EDİLMESİ GEREKİYOR”

Bir insan birisine durduk yere bir şey yaptığında cezasını çekiyor. Bu köpek de saldırgansa eğer bir kapalı alanda, barınakta muhafıza edilmesi gerekiyor.”