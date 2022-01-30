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    Antalya'da kızını tüfekle yaralayan eski damadını vurdu

    Boşandığı eşinin babaevini basan Onur D., çıkan tartışma sonucu Güllü A.'yı vurdu. Genç kadının babası ise eski damadına tüfekle karşılık verdi.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 12:39
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    Antalya'da kızını tüfekle yaralayan eski damadını vurdu

    Antalya'da yaşayan Onur D. (25), bir süre önce ayrıldığı eşi Güllü A.'nın (29) Serik ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

    Evde taraflar arasında tartışma çıktı.

    2 KİŞİ TÜFEKLE VURULDU

    Onur D., yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşi Güllü A.'yı vurdu. Kızının yaralandığını gören S.A. da evdeki av tüfeği ile Onur D.'yi vurup yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onur D. ile Güllü A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    ESKİ KAYINPEDER GÖZALTINDA

    Jandarma, Güllü A.'nın babası S.A.'yı gözaltına aldı. Onur D.'nin alkollü olduğu ve çocuğunu göstermediği için eski eşi ile tartıştığı ileri sürüldü.

    Antalya da kızını tüfekle yaralayan eski damadını vurdu #1


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