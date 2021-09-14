Euro
10
0.41%
Dolar
8.4516
0.3%
Altın
490.18
0.88%
Borsa
1.434
-0.27%
Bitcoin
395.005
4.59%
EXEN Coin
24.48
-0.36%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Antalya'da kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

    Antalya'da 20 adet silahı satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalanan kadın kurye ve evinde yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat JASAT ve Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

    KADIN KURYE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Kasaplar Mahallesi'ndeki parkta 20 adet silah ve bu silahlara ait şarjörlerle yakalanan Durşen Cingöz isimli kadın ile, kadının evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya’dan birlikte getirdiklerini itiraf eden Hulusi Maviş gözaltına alındı.

    Antalya da kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı #1

    "ÇOCUĞUMU EVLENDİRMEK İÇİN BU İŞİ KABUL ETTİM"

    Suçüstü yakalanan kadın kurye, "Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirmek için bu işi kabul ettim" dedi.

    Antalya da kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı #2

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan iki şüpheli Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

    Durşen Cingöz'ün uzun süredir silah ticareti yaptığı, jandarma ve polis istihbarat birimlerinin takibinde olduğu bildirildi.

    Antalya da kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı #3

    Antalya da kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı #4

    Antalya da kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir