Antalya'da klima hırsızına suçüstü

Çaldığı klima motorunu el arabasıyla taşıyan hırsız, vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’nden klima motoru çalıp el arabasıyla kaçmaya çalışan şahıs, şüphe üzerine Fahrettin Altay Caddesi'nde bir vatandaş tarafından durduruldu.

Şahsın gitmesine müsaade etmeyen vatandaş, polisi arayarak durumu bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede sonra olay yerine gelen Yunus timleri, isminin Ahmet B. olduğu öğrenilen şahsı gözaltına aldı. Ahmet B.'nin apartman bahçesinden aldığını savunduğu klima motorunun üzerinde ise bir bıçak görüldü.

Ahmet B. gazetecilere ise “Dayı çekme. Senin hakkın var mı böyle çekmeye.” diyerek tepki gösterdi.

KLİMA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Diğer ekipler ise klimanın alındığı yeri bulmak için çalışma başlattı. Ahmet B., polis memurunun uzattığı cep telefonundan hattaki diğer memura adresi tarif etti. “Simitçi fırınının oradaydı. Bahçede, hemen kapının önünde 2-3 gündür duruyordu. Ön giriş tarafındaydı.” diyerek polise adres tarifi vermeyi sürdüren Ahmet B., apartmanın renginin sorulması üzerine ise “Hatırlamıyorum ki abi. Bakmadım ki binanın rengine.” diye cevap verdi.

Ahmet B. polis merkezine götürülürken, klima ise sahibine teslim edildi.