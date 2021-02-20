Antalya'da klima sesine ceza kesildi

Bir kişi komşusundan gelen klima sesinden rahatsız oldu, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletti. Ekipler klima sahibine verilen sürenin dolması üzerine 14 bin 740 lira ceza kesti.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü geçen yıl gürültü kirliliğine yönelik denetimler ve şikayetler üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında 9 milyon 900 bin lira ceza yazdı.

Sık sık denetimler yapan ve gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, geçen yıl gürültü kirliliğinden 9 milyon 900 bin lira ceza kesti.

Bu cezaların 9,2 milyonu işletmelere, 700 bin lirası ise kişilere uygulandı.

KLİMA GÜRÜLTÜSÜ PAHALIYA MAL OLUYOR

Uygulanan cezalar arasında klima gürültüsü dolayısıyla kesilenler dikkati çekti. Kentte bir apartmandaki dairenin klima motorunun yüksek ses çıkarmasından rahatsızlık duyan komşu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Söz konusu apartmana giden ekip, klimasından ses gelen kişiyi uyardı, gürültü sorununun giderilmesi için süre tanıdı.

Verilen sürede klimasına gerekli tamirat ve bakımı yaptırmayan kişiye gürültü kirliliğinden 14 bin 740 lira ceza uygulandı.

Antalya'da klimaları normalden fazla ses çıkararak çevredekileri rahatsız eden 4 işletmeye de 14 bin 740'ar lira ceza kesildi.

GÜRÜLTÜ SINIRI 5 DESİBEL

Ekipler, kontrole gittiklerinde ilk olarak ses çıkaran klimayı kapattırıp şikayetçi komşunun evinden hassas cihazla ses ölçümü yapıyor. Daha sonra şikayet edilen klimayı çalıştıran görevliler, yine aynı evden ikinci kez ölçüm yapıyor.

Klima açıkken ölçülen ortam sesi, kapalıyken ölçülenden yasal sınır olan 5 desibelin üstünde çıkarsa cezai işlem uygulanıyor.

Verilen sürede gürültü kirliliği ortadan kaldırılmazsa, klimanın sahibine 3 katına kadar ceza kesebilen ekipler, sorunun devam etmesi halinde valiliğe başvurarak klimanın söktürülmesini sağlayabiliyor.