Komşu iki aileninin sokak ortasında birbirine girdiği anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde iddiaya göre, bir kişi komşusunu polise şikayet etti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin gitmesiyle iki aile arasında önce sözlü tartışma, ardından da kavga başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki aile sokak ortasında birbirine girerken, öfkesini alamayan bir şahıs park halindeki otomobilin ön kaputuna kafa attı. Ardından otomobile yönlenip kapıyı açan kişiye çevresindeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, iki aile mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Antalya'da komşu aileler arasında kavga