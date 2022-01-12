Antalya'da komşuların haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Kepez'de komşularının 15 gündür haber alamadığı şahsın evinde cansız bedeni bulundu.

Antalya Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katında saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olayda apartmanın giriş katında yalnız başına yaşayan Halil İbrahim Otçu’dan (53) komşuları 15 gündür haber alamayınca durum polise bildirildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde 1 çocuk babası adamı hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede şahsın turizm sektöründe şoför olarak çalıştığı ve sık sık alkol kullandığı öğrenildi.

Şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.