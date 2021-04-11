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    Antalya’da komşuların taşlı sopalı kavgası

    İki komşunun sokak ortasındaki taşlı sopalı kavgası anbean cep telefonu kamerasına yansırken, bir çocuğun sopayla saldırma anı da aynı görüntüde yer aldı.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 15:09
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    Antalya’da komşuların taşlı sopalı kavgası

    Antalya’nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde iki komşu arasında tartışma çıktı.

    Kısıtlama olmasına karşın sokağa çıkan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grubun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Öfkeli grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, gruptan bazıları da onları ayırmaya çalıştı.

    KÜÇÜK ÇOCUK SOPAYLA SALDIRDI

    Küçük yaştaki bir çocuk da kavgada bir kişiye sopayla saldırdı.

    O anlar çevredeki bina sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

    Antalya’da komşuların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavgası VİDEO

    Antalya’da komşuların taşlı sopalı kavgası #1

    Antalya’da komşuların taşlı sopalı kavgası #2

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