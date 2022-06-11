Antalya'da komşusunun kavgasını ayırmak isteyen adımın başına gelmeyen kalmadı

Apartmandaki kavgayı ayırmak isteyen adam, komşusunun kayınpederi tarafından darbedilirken hamile eşinin de parmakları kırıldı.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan kayınbirader ile enişte arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede alevlenen tartışmanın seslerini duyan apartman sakinleri, ikiliyi ayırmak için harekete geçti.

Komşusunu ayırırken darbedildi

Olaya müdahale eden Mustafa Y., komşusunun kayınpederi tarafından darbedildi.

Hamile eşinin parmakları kırıldı

Olay sonrası konuşan Mustafa Y., "Eşim, dışardan ses geldiğini bir bakmamı söyledi. Çıkıp baktığımda komşumun kayınbiraderi ile kavga ettiğini, birbirlerine girdiğini görüp ayırmaya çalıştım. Ayırdım, o sırada komşumun kayınpederi yukarıdan geldi ve önce oğluna vurdu. Ben onu da ayırdım sonra kızına vurmaya çalıştı. Sinirli olduğunu görünce sakinleştirmeye çalıştım. Oğlu için 'evladındır, vurma' dedim. Çünkü herkes toplanmıştı buraya. Tam aşağıya inecektim ki tokat attı, yumrukladı ve itekledi. Daha sonra kafamı asansöre çarptım. O sırada eşim buradaydı. Hamile olduğu için içeriye götürmeye çalıştım. Telefonu alıp 112'yi aramak için içeriye girdim. Eşimin komşumun kayınpederine, 'biz buraya kavga etmeye değil, ayırmaya geldik' dedikten sonra kolunu arbede sırasında çevirdiğini söyledi. Polis ekiplerine durumu anlatarak hastaneye gittik darp raporu aldık. Hamile olduğu için film çekilmenin sakıncalı olduğunu ve sabah ortopedi doktorunun görmesini söylediler. Sonra şikayetlerimizi yapıp geldik. Sabah ortopedi doktorunun çektiği filmde eşimin parmağının kırık olduğuna dair rapor aldık ve adli makamlara sunduk." dedi.





"Televizyonlarda gördüğümü kadına şiddet olaylarından biri yaşanmasın"

Mustafa Y., "Eskiden anne ve babamızdan gördüğümüz komşuluk hakkı vardı. Onu da geçtim televizyonlarda hep görüyoruz kadına şiddet olaylarını. Ben de o olayların biri yaşanmasın dedim. Müdahale etmek istedim ve komşuluk hakkı diyerek iyilik yapmak istedik. Benim hamile karım parmaklarından oldu. Dua ediyorum ki karnındaki çocuğuma bir şey olmadı. Böyle bir şey olsa asla bir daha kafamı dışarı çıkarmam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Şikayetçi oldu

İHA'nın haberine göre; talihsiz adam, olay sonrası komşusunun kayınpederinden şikayetçi oldu.



