Balkondan atılan çöpler, asılı kaldığı ağacı dilek ağacına çevirdi. Mahallelilin tepkisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmandan fırlatılan çöpler, ağaç altında kalan konteynere atılıyor.

Bazı çöpler ise dut ağacının dallarında asılı kalıyor.

Onlarca çöp poşeti zamanla ağacın üzerinde birikiyor.

Son olarak bir poşet çöpün otobüs durağının üzerinde olduğu da görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çöpten dilek ağacına dönen manzaraya bina sakinlerinden Fikriye Tüz ve bölgeden okula giden öğrenciler tepki gösterdi.

Bir vatandaş ise gördüğü manzarayı cep telefonu kamerası ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Antalya'da konteynere atılan çöpler ağaçta asılı kaldı

"ÇÖPE ATMAYA ÜŞENMİŞ AĞACIN ÜSTÜNE ATMIŞ"

Vatandaş, "Antalya'da çöp tenekesine inmeye üşenen vatandaş çöpleri ağacın üstüne balkondan atmış. Durağın üstünde de var çöp. Maalesef bu çöpün altında oturan bir vatandaş, yazık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DİLEK AĞACI DİYORUZ"

Bina sakini Fikriye Tüz, "Bu manzara karşısında ağaca dilek ağacı demeye başladık. Üstteki komşumuz yapıyor, kendisini çok uyardık ama bir sonuç alamadık. Hala atmaya devam ediyor. Sadece ağaca değil, yola otobüs durağının üstüne de çöp poşetlerini atıyor. Bizi dinlemiyor. Uyarılarımıza, 'Ya görmedim ya da ben atmadım' diyor. Hemen içeri gidiyor. Bir attığı çöp yoldan geçen kişinin kafasına geliyordu. O kişi bağırdı' Ben atmadım'dedi."

BELEDİYE TEMİZLEMEYE GELDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratpaşa Belediyesi temizlik ekipleri, ağacı çöpten temizlemek için ekip görevlendirdi.

Öğle saatlerinde ağacın bulunduğu noktaya gelen temizlik ekipleri, merdiven ve sepetli bir araçla dut ağacındaki çöp poşetlerini tek tek topladı.

"KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ RAHATSIZ OLUYORUZ"

Çöpler nedeniyle ağacın çöpten dilek ağacına dönmüş gibi olduğunu dile getiren Tüz, "Tembellikten aşağı inmiyor, oradan atıyor dik şekilde. Kötü bir görüntü rahatsız oluyoruz. Ama şahıs anlamıyor" diye konuştu.

Bölgeden okula gidip gelen bir öğrenci ise, "Her gün bu yoldan okula gidiyorum. Bu manzara ile karşılaşıyoruz.Ağacın altında çöp kutusu var oraya atmak yerine, ağacın üstüne atılmış çöpler. Poşetleri çöp kutusuna atsalar ne olur ki. Ağacı dilek ağacı gibi yapmışlar. Otobüs durağının üzerinde de poşet var. Bir zahmet inip çöplerini kutuya atsınlar" dedi.

"YAPILMAMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ"

Arda Dede ise çöplerin binadan atıldığını belirterek, "Ev çöp kutusuna da yakın. Yapılmaması gereken bir davranış. Ağaç çöplükten başka bir şey değil. Üzülüyorum ağaca yazık. Atan kişiyi görsem uyaracağım ama denk gelmiyor. Çöpünü kutuya atsın" diye konuştu.