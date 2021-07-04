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    Antalya'da kontrol noktasında görevli astsubaya otobüs çarptı

    Otobüsün çarptığı Burak Murat Has yaralanarak hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 17:19
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    Antalya'da kontrol noktasında görevli astsubaya otobüs çarptı

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde, bir turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, kontrol noktasında görev yapan astsubay Burak Murat Has'a çarptı.

    OTOBÜS AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

    Otobüsün ön tekerleri, çarpmanın şiddeti ile yere düşen Burak Murat Has'ın ayaklarının üzerinden geçti.

    Yaralı astsubay 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya da kontrol noktasında görevli astsubaya otobüs çarptı #1

    VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

    Yapılan ilk kontrolde vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edilen astsubay, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Otobüs şoförü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili geniş tahkikat sürüyor.

    Antalya da kontrol noktasında görevli astsubaya otobüs çarptı #2

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