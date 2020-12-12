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- Antalya'da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı
Antalya'da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı
- İHA
- 12.12.2020 - 12:15
- Güncelleme : 12.12.2020 - 12:38
Alanya'dan Antalya istikametine seyreden otomobili sürücüsü Gökhan Uludoğan, kullandığı otomobilin, yağmurdan kayganlaşan yolda aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra bariyerleri parçalayarak yaklaşık 10 metreden molozların üzerine düştü.
YARA ALMADAN KURTULDU
Tepe üzeri çakılan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan otomobil sürücüsü Uludoğan, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
KISITLAMA İHLALİ CEZASI
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Gökhan Uludoğan’a sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Antalya'da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı VİDEO