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    Antalya'da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı

    Yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak 10 metre yüksekten aşağıya uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 12:38
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    Antalya'da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı

    Alanya'dan Antalya istikametine seyreden otomobili sürücüsü Gökhan Uludoğan, kullandığı otomobilin, yağmurdan kayganlaşan yolda aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra bariyerleri parçalayarak yaklaşık 10 metreden molozların üzerine düştü.

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Tepe üzeri çakılan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan otomobil sürücüsü Uludoğan, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

    KISITLAMA İHLALİ CEZASI

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Gökhan Uludoğan’a sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı bildirildi.

    Antalya'da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı VİDEO

    Antalya da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı #1

    Antalya da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı #2

    Antalya da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı #3

    Antalya da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı #4

    Antalya da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı #5

    Antalya da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı #6

    Antalya da kontrolden çıkan araç, bariyerleri parçalayıp tepe üstü çakıldı #7

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