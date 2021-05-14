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- Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi
Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi. Araç, akaryakıt pompalarını teğet geçti.
- İHA
- 14.05.2021 - 14:55
- Güncelleme : 14.05.2021 - 15:45
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Bucak istikametinden seyreden sürücü Kovanlık mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önünde duran tümseğe vurarak havalanan araç, beton bariyeri aşıp yol kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi.
Akaryakıt pompalarını teğet geçen sürücü, araç yıkama ünitesine çarparak durabildi.
KAMERAYA YANSIDI
Kaza anları, bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücünün 455 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Sürücü hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.