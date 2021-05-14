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    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi. Araç, akaryakıt pompalarını teğet geçti.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 15:45
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    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Bucak istikametinden seyreden sürücü Kovanlık mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Önünde duran tümseğe vurarak havalanan araç, beton bariyeri aşıp yol kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi.

    Akaryakıt pompalarını teğet geçen sürücü, araç yıkama ünitesine çarparak durabildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kaza anları, bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücünün 455 promil alkollü olduğu öğrenildi.

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi VİDEO

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Sürücü hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi #2

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi #3

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi #4

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi #5

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi #6

    Antalya’da kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna girdi #7

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