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- Antalya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarından düştü
Antalya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarından düştü
Kontrolden çıkan aracın, 5 metrelik istinat duvarından düştüğü o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 07.06.2020 - 12:23
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi'nde, Abdullah K. yönetimindeki 07 AAF 727 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kaza sonucu sürücü Abdullah K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Abdullah K., ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen araç ise vinçle kaldırılırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarından düştü ViDEO