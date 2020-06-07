Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Antalya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarından düştü

    Kontrolden çıkan aracın, 5 metrelik istinat duvarından düştüğü o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 12:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarından düştü

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi'nde, Abdullah K. yönetimindeki 07 AAF 727 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kaza sonucu sürücü Abdullah K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Abdullah K., ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kullanılamaz hale gelen araç ise vinçle kaldırılırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

    Antalya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarından düştü ViDEO

    Görüş Bildir