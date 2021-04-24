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    Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

    Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 09:28
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    Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

    Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimini kaybetmesiyle meydana kalan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

    Takla atan otomobilde 4 kişi de yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YARALILARDAN BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, otomobildeki Yıldız Dinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı VİDEO

    Yaralanan sürücü Şahin Dinç ile aynı araçta bulunan Caner Dinç, Kıvanç Saldak ve Aslı Saldak ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Aslı Saldak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Antalya da kontrolden çıkan otomobil takla attı #1

    Yıldız Dinç'in cenazesi Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan otopsinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Antalya da kontrolden çıkan otomobil takla attı #2

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