Çalılık alanda vatandaşlar tarafından yakalanan adamın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki çalılık alanda hareketleriyle dikkat çeken kimliği belirsiz bir şahıs, iddiaya göre sokak köpeğine cinsel istismarda bulunurken yakalandı.

Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip duruma müdahale etti.

YAKALANINCA KIYAFETLERİNİ TOPARLADI

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören kişinin ıslak pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun' dediği şüpheli eline aldığı taşı göstererek 'Git buradan' diye bağırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Görüntüleri izleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise duruma tepki göstererek şahsın yakalanması ve yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da köpeğe tecavüz ederken yakalandı VİDEO

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİK"

Bu olayları gerçekleştiren kişilerin artık ceza alması gerektiğini söyleyen Yanık, “Dün Antalya'da yine iğrenç bir olay yaşandı. Köpek 5- 6 aylık bir yavru. Şahsın görüntüleri isimsiz olarak ihbar geldi. İzlemeye devam edemedik. Ancak görüntülerde köpek ve şahsın yüzü alelade gözüküyor. Bu işi her zaman yaptığı çok belli. Bu konuyla ilgili diyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce çıkması gerektiğini savunan Yanık, “İnsanlar bir ceza almayacağını bildiği için kendileri ceza kesmeye çalışıyorlar. Böyle durumlarda darbeden kişiler yargılanıyor ama tecavüzcüler yargılanmıyor. Bir anca önce Hayvan Hakları Yasası'nın çıkmasını istiyoruz. Yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Türk Ceza Kanunu'na göre de bu durum suç sayılıyor ama böyle durumlarda bu kişiler hakkında iddianame hazırlanmıyor ve para cezası ile serbest bırakılıyor. Çok üzüntülüyüm. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.