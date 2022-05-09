Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.

Antalya şehir merkezinde akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı.

Köpeğin sürüklendiği görüntüler tepki çekti

İHA'nın haberine göre; yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Antalya'da köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye 196 lira ceza - VİDEO

Sürücüye 196 TL ceza kesildi

Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.