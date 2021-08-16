Antalya'da köpeğini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Antalya’da köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan kadın edebiyat öğretmeni, kendi köpeğine saldıran sokak köpeklerini ayırmak isterken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde bulunan öğretmen lojmanlarının yanından meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre lojmanda oturan Aksu Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Songül Payas, geçen hafta sabah saatlerinde kendisine ait köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

SOKAK KÖPEKLERİNDEN KURTULMAK İSTEDİ, DENGESİNİ KAYBETTİ

Bir süre köpeği ile gezen öğretmen kadının köpeğine, ormanlık alan içerisinde bulunan sahipsiz köpekler saldırdı.

Bunun üzerine saldıran köpekleri köpeğinden ayırmak isteyen kadın öğretmen, dengesini kaybederek yüksekten düştü.

1 HAFTA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Payas’ı yere hareketsiz gören diğer mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından öğretmen, hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜMÜ MESAİ ARKADAŞLARINI HÜZNE BOĞDU

1 haftadır hastanede tedavi altında bulunan öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

Payas'ın ölümü, mesai arkadaşlarını hüzne boğdu.

Yakınları tarafından Adli Tıp morgundan alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Kıbrıs’a gönderildi.