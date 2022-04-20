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- Antalya’da köpek gezdirme kavgası: Muhtar, odunla saldırmaya kalktı
Antalya’da köpek gezdirme kavgası: Muhtar, odunla saldırmaya kalktı
- 20.04.2022 - 12:25
- Güncelleme : 20.04.2022 - 15:01
Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi’nde geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 ay önce Avustralya’dan Türkiye’ye gelip mahalleye taşınan Eren Acil (34), arkadaşıyla biri kangal diğeri Amerikan Bully cinsi köpeğini köy yolunda gezdirmeye çıkarınca bir kadının tepkisi ile karşılaştı.
Kadın, köpeğin kendisine saldırdığını söyleyerek tepki gösterince Acil, köpeklerin bağlı olduklarını ve saldırma olanaklarının bulunmadığını belirterek kendini savundu.
İHA’nın haberine göre, taraflar arasında sözlü tartışma başladı.
Görüntü almasına tepki gösterdi
Bir süre sonra bölgeye gelen mahalle muhtarı da olaya müdahil oldu. Muhtar, olayı kaydeden Acil’e görüntü almasının yasak olmasını söyledi.
Antalya’da köpek gezdirme kavgası: Muhtar, odunla saldırmaya kalktı ViDEO
Muhtar odunla saldırmaya kalkıştı
Delil olarak görüntü aldığını söyleyen muhtar ile Adil arasında arbede yaşanınca, eline aldığı odun ile Acil’e saldıran muhtarı, çevredeki vatandaşlar durdurdu.
Köpeklerini ölü buldu
Olaydan 1 gün sonrası ise Antalya kent merkezine giden Eren Acil, döndüğünde Ayı ve Sosis adını verdiği iki köpeğini ölü olarak buldu.
Köpeklerinin zehirlendiğini ileri süren Acil, gözyaşı döktü. Acil, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.