Antalya’da köpek gezdirme kavgası: Muhtar, odunla saldırmaya kalktı

Köpeklerini yürüyüşe çıkaran Eren Acil, bir kadının köpeklerin saldırdığını iddia etmesi üzerine çıkan tartışmada, muhtar tarafından darbedilmek istendi. Olaydan 1 gün sonra, köpekler ölü bulundu.

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi’nde geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 ay önce Avustralya’dan Türkiye’ye gelip mahalleye taşınan Eren Acil (34), arkadaşıyla biri kangal diğeri Amerikan Bully cinsi köpeğini köy yolunda gezdirmeye çıkarınca bir kadının tepkisi ile karşılaştı.

Kadın, köpeğin kendisine saldırdığını söyleyerek tepki gösterince Acil, köpeklerin bağlı olduklarını ve saldırma olanaklarının bulunmadığını belirterek kendini savundu.

İHA’nın haberine göre, taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

Görüntü almasına tepki gösterdi

Bir süre sonra bölgeye gelen mahalle muhtarı da olaya müdahil oldu. Muhtar, olayı kaydeden Acil’e görüntü almasının yasak olmasını söyledi.

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Muhtar odunla saldırmaya kalkıştı

Delil olarak görüntü aldığını söyleyen muhtar ile Adil arasında arbede yaşanınca, eline aldığı odun ile Acil’e saldıran muhtarı, çevredeki vatandaşlar durdurdu.

Köpeklerini ölü buldu

Olaydan 1 gün sonrası ise Antalya kent merkezine giden Eren Acil, döndüğünde Ayı ve Sosis adını verdiği iki köpeğini ölü olarak buldu.

Köpeklerinin zehirlendiğini ileri süren Acil, gözyaşı döktü. Acil, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.