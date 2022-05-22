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    Antalya'da köpek kulübesinde uyuşturucu bulundu

    Jandarma ekiplerince düzenen uyuşturucu operasyonunda köpek kulübesine gizlenen uyuşturucular ele geçirilirken, yakalanan 8 kişiden 4’ü gözaltına alındı.
    • 22.05.2022 - 15:45
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    Antalya'da köpek kulübesinde uyuşturucu bulundu

    Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde F.K. isimli şahsın organizesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine emniyet güçleri tarafından söz konusu şahsın ikametine operasyon düzenledi.

    Söz konusu evde ve bahçedeki köpek kulübesinde yaptıkları aramada ekipler, 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 6 paket toplam 26 gram eroin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 110 TL, 265 dolar ve 70 euro olmak üzere toplam 68 bin 510 TL, 16 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet döner bıçağını ele geçirdi.

    8 kişi yakalandı

    Dört şahsın uyuşturucu madde almak için eve girdikleri tespit edilerek uyuşturucu madde ticareti yapıldığı anda evde bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 8 şüpheli olay yerinde yakalandı.

    4 gözaltı

    Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan 4 şüpheli 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre; şüphelilere 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

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