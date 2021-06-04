Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3 buçuk yaşındaki çocuğun kafası, kulağı ve kolları yaralandı. Ölümden dönen küçük çocuğun sadece kulağına 10 dikiş atıldı.

2 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 Sokak üzerinde misafirliğe giden 23 yaşındaki anne Mediha Nur Çetin, 3,5 yaşındaki oğlu Yağız'ı da yanına aldı.

Eve dönüş yolunda ise Çetin, sokak üzerinde taksi çağırma butonuna basacağı sırada oğlu sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi.

Bu sırada köpek, Yağız’ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı.

Antalya'da köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü VİDEO





KÖPEK, MİNİK ÇOCUĞA SALDIRDI

Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti.





HASTANEYE KALDIRILDI

Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





50'YE YAKIN DİKİŞ ATILDI

Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50’ye yakın dikiş atılan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayetçi oldu.





"ŞOK OLDUM BİRDEN, KENDİME GELMEYE ÇALIŞTIM"

Halen şokta olan anne Mediha Nur Çetin, olay gününü şu sözlerle anlattı:

“Taksi durağına taksi çağırmak için gittik. Oğlumla beraber geri gelmiştik. Arkamdan geliyordu, köpek de yanında oturuyordu. Tam oğlum köpeğe dokunacakken köpek üstüne atladı. Şok oldum birden. Kendime gelmeye çalıştım ve hemen koştum. ‘Lütfen yardım edin’ diye sahiplerine seslendim. Köpeğiniz öldürecek dedim ama bana cevap vermediler. Köpeğe oğlumu bırakması için vurmaya başladım, baktım yardım edilmiyor, köpekler beni alsın istedim. Diğer köpek benim bağırdığımı duydu sanırım. Onun da bana saldıracağını sandım ama öyle olmadı. O köpek gelip diğer köpeği ısırdı da oğlum şu anda bu durumda. Sonra o köpekler ikisi kavga etmeye başladılar.”





"GÖZLERİNİ KAPATIR KAPATMAZ SIÇRIYOR"

Oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğine de vurgu yapan anne Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oğlumun kulağında yarık var. Başının derisi kalkmıştı ve kafatası gözüküyordu. Benim şok olduğum şey; Ssahipli bir köpek. Sokak köpeği değil çünkü bunlar. Nasıl olur da sahipleri bana yardım etmezler. Şikayetçi oldum. Orada olayın sonrasında sadece bir kişi yardımcı oldu. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Sadece kulağına 10 dikiş atıldı, kafasına daha çok atıldı, sayamadım. Oğlum sadece köpeğe dokunmak istemişti. 3,5 yaşındaki çocuk köpeğe vurabilir de. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak. Ya benim korkum? Geceleri çocuğum sıçrıyor. Normalde karanlıkta yürür, korkmaz. Şuan yatağa yattığında gözlerini kapatır kapatmaz sıçrıyor.”





"RABBİM DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN"

Köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olduklarını da sözlerine ekleyen Çetin, “Köpeklerin oradan alınmasını istiyorum, ayrıca sahiplerinin ceza almasını istiyorum. Çünkü sahipsiz değiller. Benim başıma geldi, rabbim düşmanımın başına vermesin.” dedi.





"SEVMEK İSTEDİM AMA SEVEMEDİM"

Minik Yağız ise olay anını “Ben vurmadım. Sadece dokundum. O da benim üstüme atladı. Sevmek istedim ama sevemedim. Köpekleri artık sevmiyorum. Abilerin sahipli köpekleri.” sözleriyle anlattı.



