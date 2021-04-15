Yavrularını korumak isterken 6 köpek tarafından saldırıya uğrayan anne kedinin o anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki kulübede yavruları ile anne kediyi gören 6 sokak köpeği, bahçe kapısından içeri girdi.

Köpeklerin saldıracağını anlayan anne kedi, kendini ortaya atıp yavru kedileri korumaya çalıştı.

YAVRULARINI KORUMAK İSTEDİ TELEF OLDU

Köpekler, kediyi dakikalar içinde ısırarak parçaladı. Site sakinlerinin fark etmesiyle köpekler geldikleri sitenin bahçe kapısından sokağa çıkıp gözden kayboldu.

Anne kedinin yavruları için sokak köpekleri önüne kendisini atması ve telef olması, güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri izleyen site sakinlerinin, "Ekiptir bunlar. En kötüsü o siyahlı olan. Beyaz ile siyah. Hepsi tutmuşlar kediyi parçalamak için uğraşmışlar resmen" sözleri kayıtlara yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

Antalya'da köpekler yavrularını korumaya çalışan kediyi parçaladı