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    Antalya'da köpekleri elinden alınan kadın çatıya çıktı

    Boston Terrier cinsi yavru 2 köpeği elinden alındığı için bunalıma girdiği öne sürülen 32 yaşındaki E.Ç., çatıya çıkarak eylem yaptı.
    • 26.08.2022 - 21:13
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 21:34
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    Antalya'da köpekleri elinden alınan kadın çatıya çıktı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., uzun süredir baktığı Boston terrier cinsi yavru 2 köpeğin kendisinden alınması üzerine bunalıma girdi.

    DHA'nın haberine göre 4 katlı binanın çatısına çıkan E.Ç., köpeklerinin geri getirilmesini istedi.

    E.Ç.’yi çatıda görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Şişme yatak açıldı

    İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Çatının uç noktasında duran ve ayaklarını boşluğa sarkıtan E.Ç.’nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine itfaiye ekipleri binanın önüne şişme yatak açtı.

    Polisler ise yanına yaklaştırmayan E.Ç.'yi, karşı binaya çıkarak ikna etmeye çalıştı.

    Çevrede toplanan mahalle sakinleri ise yaşananları film seyreder gibi izlerler, bir yandan da cep telefonları kayıt yaptı.

    Antalya'da köpekleri elinden alınan kadın çatıya çıktı VİDEO

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    Köpekler gelince eylemi bitirdi

    Caddenin bir tarafı ise ekipler tarafından güvenlik şeridiyle araç geçişine kapatıldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri refüje oturarak çatıdaki eylemi izlemeye devam etti.

    Yaklaşık 1.5 saat çatıda kalan E.Ç., eyleminden vazgeçmek için Boston Terrier cinsi köpeklerinin getirilmesini istedi. 2 yavru köpeğin çatıya getirilmesinin ardından eylemine son veren E.Ç., polis ekiplerince çatıdan indirildi.

    Kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç., hasta taşıma brandası ile ambulansa alındı. E.Ç.’nin binadan çıkarılması sırasında çevrede toplananlar alkışlarla eylemine destek verdi.

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