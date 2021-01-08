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Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs

Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs

Kentte yaşayan bir kadının köpeklerine sopayla eziyet ettiği o anlar, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kayda alındı.