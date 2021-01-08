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- Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs
Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs
Kentte yaşayan bir kadının köpeklerine sopayla eziyet ettiği o anlar, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kayda alındı.
- İHA
- 08.01.2021 - 16:12
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, iki köpeği ile yürüyüşe çıktı.
Sokak ortasında yürüyen kadın, bir süre sonra eline aldığı sopa ile köpeklerine şiddet uygulamaya başladı.
EZİYET ANI KAMERADA
Tasmasız köpeğine defalarca vuran acımasız kadın, hıncını alamayarak tasmalı olan diğer köpeğini de dövdü.
O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs
"HER GÜN DÖVÜYOR, YARDIM EDİN"
Cani kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını söyleyen mahalleli, "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı şidddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin." dedi.