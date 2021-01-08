Euro
9.0051
-0.19%
Dolar
7.3507
0.04%
Altın
445.93
-1.35%
Borsa
1.538
1.03%
Bitcoin
312.890
9.82%
EXEN Coin
11.16
3.14%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs

    Kentte yaşayan bir kadının köpeklerine sopayla eziyet ettiği o anlar, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kayda alındı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 16:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, iki köpeği ile yürüyüşe çıktı.

    Sokak ortasında yürüyen kadın, bir süre sonra eline aldığı sopa ile köpeklerine şiddet uygulamaya başladı.

    EZİYET ANI KAMERADA

    Tasmasız köpeğine defalarca vuran acımasız kadın, hıncını alamayarak tasmalı olan diğer köpeğini de dövdü.

    O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Antalya'da köpeklerini sopayla döven şahıs

    "HER GÜN DÖVÜYOR, YARDIM EDİN"

    Cani kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını söyleyen mahalleli, "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı şidddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin." dedi.

    Antalya da köpeklerini sopayla döven şahıs #1

    Antalya da köpeklerini sopayla döven şahıs #2

    Antalya da köpeklerini sopayla döven şahıs #3

    Antalya da köpeklerini sopayla döven şahıs #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir