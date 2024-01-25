Antalya feci bir cinayete tanık oldu.
Motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları 20 Aralık'ta polise başvurdu.
Akrabalarını bulmaya çalıştılar
Bir yandan polis ekipleri harekete geçerken, öte yandan Diken'in yakınları 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı.
Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.
Küfür ettiği için öldürdü
Ağır küfürler ettiği için öldürdüğünü söyleyen Boyacı, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Boyacı polis ekiplerine Diken'i gömdüğü yeri gösterdi. Kazı çalışması yapılan alanda bir süre sonra Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.
İkinci cinayeti itiraf etti
Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı.
Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı.
Hem arkadaşını hem baldızını öldürdü
Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi.
Cesetler, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, geçen 13 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Evinde öldürüp araziye gömdü
Ekiplerin yaptığı incelemede, Zeynel Boyacı'nın Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.
Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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