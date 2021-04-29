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- Antalya'da korkunç kaza: Oğlu için alışverişe giderken hayatını kaybetti
Antalya'da korkunç kaza: Oğlu için alışverişe giderken hayatını kaybetti
- DHA
- 29.04.2021 - 17:15
- Güncelleme : 29.04.2021 - 17:51
Antalya'nın Finike ilçesinde oğlunun doğum günü için ailesiyle alışverişe giden 31 yaşındaki Zeynep Apçin'in kullandığı araca kamyonet çarptı.
O anlar kameralara yansırken, Apçin yaşamını yitirdi.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun çarparak metrelerce sürüklediği otomobil hurdaya döndü.
Kazada, Apçin'in oğlu Cemil ile yakınları Selda, Emine, Hatice, ve Arife Miray Apçin yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.
Antalya'da korkunç kaza: Oğlu için alışverişe giderken hayatını kaybetti ViDEO
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü.