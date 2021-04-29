Antalya'da korkunç kaza: Oğlu için alışverişe giderken hayatını kaybetti

Antalya'da korkunç kaza: Oğlu için alışverişe giderken hayatını kaybetti

Otomobiliyle seyir halinde olan Zeynep Apçin, hızla gelen kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde oğlunun doğum günü için ailesiyle alışverişe giden 31 yaşındaki Zeynep Apçin'in kullandığı araca kamyonet çarptı.

O anlar kameralara yansırken, Apçin yaşamını yitirdi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun çarparak metrelerce sürüklediği otomobil hurdaya döndü.

Kazada, Apçin'in oğlu Cemil ile yakınları Selda, Emine, Hatice, ve Arife Miray Apçin yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.

Antalya'da korkunç kaza: Oğlu için alışverişe giderken hayatını kaybetti ViDEO



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü.



