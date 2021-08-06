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    Antalya'da korona şüpheli çift, yayladan helikopterle alındı

    Yaylada mahsur kalan ve koronavirüs şüphesi bulunan çift, AKUT Kaş- Kalkan ekibi tarafından ambulans helikopterle alınarak hastaneye götürüldü. Çiftin testinin, pozitif çıktığı öğrenildi.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 12:47
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    Antalya'da korona şüpheli çift, yayladan helikopterle alındı

    Antalya AKUT Kaş- Kalkan ekibi, Kaş ilçesine bağlı Kızılçukur mevkisindeki Çoban Evleri yakınındaki dağlık alanda Ö.S ve A.S. adlı çiftin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Mahsur kalanların, kendilerinde koronavirüs belirtileri olduğunu, bundan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine, 5 kişilik kurtarma ekibi, özel elbise ve maskeler takarak olay yerine ulaştı.

    HELİKOPTERLE BÖLGEDEN ALINDILAR

    Ekip, iki kişiyi önce sedyelerle güvenli alana taşıdı. Hava ve bölge koşullarının uygun olmaması nedeniyle iki kişinin ambulans helikopterle bölgeden alınmasına karar verildi.

    Antalya da korona şüpheli çift, yayladan helikopterle alındı #1

    TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

    Durumun bildirilmesi üzerine gelen Sahil Güvenlik hava ambulansına alınan çift, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin yapılan testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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    ARAZİ KOŞULUNA GÖRE ÇALIŞMA YAPILDI

    AKUT Kaş- Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, yaylada mahsur kalan çifte kara yolu ile ulaştıklarını belirterek, "Ancak arazi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle, önce iki kişiyi güvenli bölgeye indirdik. Daha sonra helikopterle Kaş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdık. Böylece iki vatandaşımızın tedavi altına alınmasını sağladık. Bir operasyonu başarı ile tamamladık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

    Antalya da korona şüpheli çift, yayladan helikopterle alındı #3

    Antalya da korona şüpheli çift, yayladan helikopterle alındı #4

    Antalya da korona şüpheli çift, yayladan helikopterle alındı #5

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