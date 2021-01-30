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    Antalya'da koronavirüse rağmen, asker uğurlaması yapıldı

    Pandemiyi hiçe sayarak kalabalık gruplarla asker uğurlaması yapan vatandaşlar, kuralları ihlal etti. Telefonla kaydedilen asker uğurlamasında, askerin havaya atılıp tutulduğu da görüldü.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 12:50
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    Antalya'da koronavirüse rağmen, asker uğurlaması yapıldı

    Antalya'nın farklı ilçelerinde dün gece, koronavirüse yönelik alınan tedbirler ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi.

    Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda araçlarını kırmızı ışık süresince durduran gençler, cadde ortasında göbek atarak oynadı.

    Temizlik, sosyal mesafe, maske kuralların hiçe sayıldığı görüntülerin benzeri Kepez ilçesinde de kameralara yansıdı.

    SİLAH KULLANILDI

    Varsak Mahallesi'nde akan trafikte otomobillerini durduran gençlerden bazılarının silah ile havaya ateş ettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

    Antalya'da koronavirüse rağmen, asker uğurlaması yapıldı VİDEO

    HAVAYA FIRLATILDI

    Antalya Otogarı'nda da askere giden gençlerin uğurlanması sırasında maske takılsa da sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Askere gönderiler genç kucaklanıp havaya fırlatıldı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

    Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi'ndeki bir sokakta da gençler, asker eğlencesi düzenledi. Yol ortasında karşılıklı göbek attı. Vatani görevi için askere gidenlerin ve arkadaşlarının kısıtlamayı ihlal eden bu görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı ve sosyal medyada da paylaşıldı.

    Antalya da koronavirüse rağmen, asker uğurlaması yapıldı #1

    Antalya da koronavirüse rağmen, asker uğurlaması yapıldı #2

    Antalya da koronavirüse rağmen, asker uğurlaması yapıldı #3

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