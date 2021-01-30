Pandemiyi hiçe sayarak kalabalık gruplarla asker uğurlaması yapan vatandaşlar, kuralları ihlal etti. Telefonla kaydedilen asker uğurlamasında, askerin havaya atılıp tutulduğu da görüldü.

Antalya'nın farklı ilçelerinde dün gece, koronavirüse yönelik alınan tedbirler ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda araçlarını kırmızı ışık süresince durduran gençler, cadde ortasında göbek atarak oynadı.

Temizlik, sosyal mesafe, maske kuralların hiçe sayıldığı görüntülerin benzeri Kepez ilçesinde de kameralara yansıdı.

SİLAH KULLANILDI

Varsak Mahallesi'nde akan trafikte otomobillerini durduran gençlerden bazılarının silah ile havaya ateş ettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Antalya'da koronavirüse rağmen, asker uğurlaması yapıldı VİDEO



HAVAYA FIRLATILDI

Antalya Otogarı'nda da askere giden gençlerin uğurlanması sırasında maske takılsa da sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Askere gönderiler genç kucaklanıp havaya fırlatıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi'ndeki bir sokakta da gençler, asker eğlencesi düzenledi. Yol ortasında karşılıklı göbek attı. Vatani görevi için askere gidenlerin ve arkadaşlarının kısıtlamayı ihlal eden bu görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı ve sosyal medyada da paylaşıldı.









