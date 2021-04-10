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    Antalya'da, koronaya rağmen 5 yıldızlı otelde gala yapıldı

    Davetlilerinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gala gecesindeki görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 17:30
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    Antalya'da, koronaya rağmen 5 yıldızlı otelde gala yapıldı

    Antalya'nın da dahil olduğu 'çok yüksek riskli' kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi.

    Serik ilçesinin Belek Mahallesi'ndeki otelde yapılan galaya katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti.

    Davetliler, pasta kesilirken ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

    GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

    Koronavirüs kısıtlamalarının unutulduğu bu anları, yine geceye katılan davetliler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler tepki gösterdi.

    Antalya'da, koronaya rağmen 5 yıldızlı otelde gala yapıldı VİDEO

    Antalya da, koronaya rağmen 5 yıldızlı otelde gala yapıldı #1

    Antalya da, koronaya rağmen 5 yıldızlı otelde gala yapıldı #2

    Antalya da, koronaya rağmen 5 yıldızlı otelde gala yapıldı #3

    Antalya da, koronaya rağmen 5 yıldızlı otelde gala yapıldı #4

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