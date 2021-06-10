Yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören vatandaş, tedavi süresince kendisiyle yakından ilgilenen sağlıkçılara mektup yazdı.

60 yaşındaki eşi Rabia Yazıkan'ın, tatilde koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Ramazan Bayramı'nı hastanede geçiren Yazıkan, kendisi için uğraş veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, mektupla helallik istedi.

Kütahya'da yaşayan 67 yaşındaki Emin ile eşi Rabia Yazıkan, tatil için Antalya'daki yazlık evlerine gitti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bir süre sonra Rabia Yazıkan, ilk başta nezle sanarak önemsemediği rahatsızlığı ilerleyince hastaneye başvurdu.

Akciğer tutulumu olan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Yazıkan'ın tedavisine bir süre evinde devam edildi.

Antalya'da koronayı yenen hastadan duygulandıran mektup ViDEO





YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

Rahatsızlığı ilerleyince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazıkan, nefes almakta güçlük çektiği ve değerleri kötüleştiği için Ramazan Bayramı'nın ilk günü yoğun bakım servisine alındı.

Burada tedavisi bir hafta süren Yazıkan'ın moralini yüksek tutmak için doktor ve hemşireler büyük çaba gösterdi, sürekli iletişim kurmaya çalıştı.

Hastanın sıkılmaması için çok sevdiği gazete, bulmaca temin edildi, hemşirelerin yaptığı Türk kahvesi ikram edildi.

DUYGULANDIRAN MEKTUP

Bir hafta da koronavirüs servisinde tedavisine devam edilen Yazıkan, taburcu edildikten sonra kendisine gerek başarılı tedavileriyle gerekse güler yüzleriyle hayata bağlayan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Yazıkan, mektup yazdığı sağlık çalışanlarına, hediye göndererek helallik istedi.

"Hastanenizde 15 gün boyunca çok iyi tedavi olduk. Yoğun bakımdaki her çalışanla tek tek helalleşmek isterdim ama olmadı. Allah sizin gibi hekimleri başımızdan eksik etmesin." sözlerinin yer aldığı mektubu okuyunca duygulanan sağlık çalışanları, Rabia Yazıkan ile telefonda görüntülü konuşarak, teşekkür etti.





"YOĞUN BAKIMDA BİLE HEPSİNİN YÜZÜ GÜLÜYORDU"

Üç çocuk annesi Yazıkan, ilk başta önemsemediği rahatsızlığının zamanla çok ilerlemesinden dolayı zor günler geçirdiğini söyledi.

Sağlık durumunun her geçen gün daha da ağırlaştığını aktaran Yazıkan, "Oradaki hizmeti hiçbir özel hastanede görmedim. Allah razı olsun, bana çok iyi baktılar. Yoğun bakımda bile hepsinin yüzü gülüyordu. Tedavileri, yemekleri, temizliği beş yıldızlı bir otel konforunda." dedi.

Emin Yazıkan ise eşi yoğun bakıma alındıktan sonra acil servisin önünde beklerken Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan'ın yanına gelerek moral verdiğini, bayramda dahi yalnız bırakılmadıklarını dile getirdi.





"DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Ayça Gümüş, koronavirüs servisinde 1,5 yıldır ekip olarak canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Yoğun bakıma alınan Yazıkan'a yüksek oksijen tedavisi uygulandığını anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Rabia Teyze'ye sanki akrabamızmış gibi yaklaştık. Bize mektup göndermiş, mutlu olduk. Bize en güzel hediye, hastaların iyileşerek hastaneden çıkmasıdır. İlk geldiğinde akciğerlerinde yaygın tutulum vardı, durumu çok kötüydü. Hastanın toparlanmasına çok sevindik. Yoğun bakımdan çıkan hastaların çoğu genelde bizi hatırlamaz. Ama Rabia Teyze bizi unutmamış, tüylerim diken diken oldu. Çok şaşırdım."

"HASTAYLA İLETİŞİMDE OLUYORUZ"

Koronavirüs servisi hemşirelerinden Yonca Pakkan, durumu ağır olan her hasta için üzüldüklerini, hepsini hayata bağlamak için mücadele ettiklerini söyledi.

Hastaların tıbbi tedavi kadar morale de ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pakkan, "Hastayla olabildiğince iletişimde oluyoruz. Yakınlarının da aklı burada kalmasın diye bilgi veriyoruz. Rabia Teyze'nin Türk kahvesi talebi olmuştu. Biz de kahve yapıp, ikram ettik." dedi.





"HAKKIMIZ TAMAMIYLA HELAL OLSUN"

Sağlık çalışanı Serdar Kaya, yoğun bakıma gelince tedirgin olan kadının sakin olması için moral verdiklerini, zamanla "bulmaca çözmeyi çok sevdiğini" söyleyince yardımcı olduklarını belirtti.

Hastanın entübe edilmediğini ancak durumunun ağırlaştığını vurglayan Kaya, "Nefes alamıyordu, onun için yoğun bakımda uzun süre kaldı. Bazen çıkmak istediğini söylüyordu ama biz iyileşmeden göndermek istemedik. Sağlıklı şekilde taburcu ettik. Bize mektup ve hediye göndermiş. Teşekkür ediyoruz, bizim için motive edici bir durum. Mektupta duygularını ifade ediyor, helallik istiyor. Bizi de duygulandırdı. Hakkımız tamamıyla helal olsun ki bu bizim görevimiz." ifadesini kullandı.



