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- Antalya'da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti
Antalya'da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti
Durdurduğu araçlara binerek sürücüleri bıçak zoruyla gasbeden genç kadın ve ona gözcülük yapan sevgilisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- İHA
- 09.02.2021 - 19:40
- Güncelleme : 09.02.2021 - 19:46
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Hal Caddesi üzerinde 'krize girdim' yalanıyla durdurduğu 2 otomobile binen Z.Ö. isimli genç kadın, sürücülerin kabusu oldu.
BIÇAKLA TEHDİT EDİP PARA İSTEDİ
Sürücülerin verdiği 5’er TL’yi yetersiz bulan Z.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak sürücülerden daha fazla para vermelerini söyledi.
Antalya'da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti VİDEO
SEVGİLİSİ GÖZCÜ OLDU
Sürücüler üzerlerindeki paraları genç kadına verirken, Z.Ö.’nün erkek arkadaşı G.G. de genç kadına gözcülük yaptı.
GASPÇI ÇİFT YAKALANDI
İki sürücünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese gelince, şüpheliler olay yerinden kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Z.Ö. ve G.G. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçen şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.