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    Antalya'da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti

    Durdurduğu araçlara binerek sürücüleri bıçak zoruyla gasbeden genç kadın ve ona gözcülük yapan sevgilisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 19:40
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 19:46
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    Antalya'da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Hal Caddesi üzerinde 'krize girdim' yalanıyla durdurduğu 2 otomobile binen Z.Ö. isimli genç kadın, sürücülerin kabusu oldu.

    BIÇAKLA TEHDİT EDİP PARA İSTEDİ

    Sürücülerin verdiği 5’er TL’yi yetersiz bulan Z.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak sürücülerden daha fazla para vermelerini söyledi.

    Antalya'da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti VİDEO

    Antalya da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti #1

    SEVGİLİSİ GÖZCÜ OLDU

    Sürücüler üzerlerindeki paraları genç kadına verirken, Z.Ö.’nün erkek arkadaşı G.G. de genç kadına gözcülük yaptı.

    GASPÇI ÇİFT YAKALANDI

    İki sürücünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese gelince, şüpheliler olay yerinden kaçmaya başladı.

    Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Z.Ö. ve G.G. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçen şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Antalya da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti #2

    Antalya da ‘krize girdim’ yalanıyla sürücüleri gasbetti #3

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