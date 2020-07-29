2,5 yaşındaki erkek çocuğunu ulu orta kaçırmaya çalışan adam, akşam saatlerinde gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin ardından tutuklandı.

Antalya’daki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ’ın iş yerine saz satmak için gelen müşterinin tavırlarından şüphelenen Dağ, sazın çalıntı olma ihtimaline karşı şahsın kimlik fotokopisini çekerek sazı belirli bir ücret karşılığında satın almıştı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞTI

Dağ'ın iş yerinden çıkan M.I. isimli şüpheli, iş yerinin kapısı önünde bulunan 2.5 yaşındaki M.K.D.’yi kucağına alarak hızla yürümeye başlayınca, küçük çocuğu annesi, şahsın elinden kurtarmıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Anneyle tartışan M.I. bölgeden uzaklaştıktan sonra şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ’a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dağ, polis merkezine giderek M.I.’dan şikayetçi oldu.

Antalya'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışmıştı: Tutuklandı VİDEO



GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayetçi olması üzerine M.I. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yeni Kapı Polis Merkezindeki ifadesinde M.I, "Çocuğu sevmek istedim. Başka bir amacım yoktu. Yanlış anlaşıldım." dediği öğrenildi.





TUTUKLANDI

Şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' maddesinden tutuklandı.

"ÇOCUĞUN BENİM OLDUĞU BİLMİYORDU"

Yaşananları anlatan Yılmaz Dağ, “Selekler Çarşısında esnafım. Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki çocuğu bu şahıs kucaklıyor ve yürümeye başlıyor. Ama çocuğun benim olduğunu, eşimin de dışarıda olduğunu bilmiyor. Durumu fark eden eşim hemen koşup oğlumu şahsın kucağından alıyor. Eşim şahsa, 'ne yapıyorsun' diye soruyor. M.I. da, 'ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyor. Eşim paniğe kapılıyor, olayı birkaç dakika sonra bana söylüyor. Hemen etrafa baktım ama şahsa ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Her ne olursa olsun polise gidip şikayetçi olduk.” dedi.



