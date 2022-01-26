Euro
15.2872
0.30%
Dolar
13.5546
0.58%
Altın
801.0160
-0.01%
Borsa
1954
0.46%
Bitcoin
524.202
4.43%
BTXN Coin
30.70
2.70%
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C

    Antalya'da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı

    Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 13 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı

    Trafikte sürücülerin yaya geçitlerinde yayaya öncelik verme konusundaki olumsuz tutumları devam ediyor.

    Bu kapsamda sık sık yaya geçidi kullanan vatandaşların sorumsuz sürücülerin kullandığı araçların altında kaldığı olaylar yaşanıyor.

    Buna son örnek Antalya'da yaşandı.

    DİĞER ARAÇLAR YOL VERİRKEN DURMADI

    Manavgat ilçesinde Ayşe Aktaş’ın kullandığı hafif ticari arac, yaya geçidinde diğer araçların yayaya öncelik verdikleri sırada, yolun karşısına geçmekte olan 13 yaşındaki R.S.B. isimli kız çocuğuna çarptı.

    Kazada yaralanan R.S.B.’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, R.S.B. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Antalya'da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı VİDEO

    Antalya da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı #1

    Antalya da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı #2


    Görüş Bildir