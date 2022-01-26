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- Antalya'da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı
Antalya'da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı
Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 13 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 26.01.2022 - 16:57
- Güncelleme : 26.01.2022 - 18:08
Trafikte sürücülerin yaya geçitlerinde yayaya öncelik verme konusundaki olumsuz tutumları devam ediyor.
Bu kapsamda sık sık yaya geçidi kullanan vatandaşların sorumsuz sürücülerin kullandığı araçların altında kaldığı olaylar yaşanıyor.
Buna son örnek Antalya'da yaşandı.
DİĞER ARAÇLAR YOL VERİRKEN DURMADI
Manavgat ilçesinde Ayşe Aktaş’ın kullandığı hafif ticari arac, yaya geçidinde diğer araçların yayaya öncelik verdikleri sırada, yolun karşısına geçmekte olan 13 yaşındaki R.S.B. isimli kız çocuğuna çarptı.
Kazada yaralanan R.S.B.’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, R.S.B. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya'da küçük kıza yaya geçidinde otomobil çarptı VİDEO