Bir eve yapılan kumar baskınında 17 kişi yakalandı. Jandarmayı gören bir şahsın mutfak dolabına saklandığı tespit edildi.

Antalya’da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulamaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Aksu ilçesinde İ.T. isimli vatandaşa ait müstakil tek katlı evde kumar oynandığına dair alınan bilgi üzerine, ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Belirlenen adrese baskın yapıldı.

ARAMA YAPILDI

Adreste 17 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, evin içinde arama yapıldı. Jandarmanın gelmesi ile mutfak dolabına giren bir kişi, saklandığı yerden çıkarıldı. 10 deste iskambil kağıdı ve 2 kutu okey taşına el konuldu.

Antalya’da kumar baskını: Mutfak dolabına saklandı VİDEO

PARA CEZASI VERİLDİ

Kumar oynayan 16 kişi hakkında Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesine istinaden toplam 21 bin 376 lira, Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun kararı gereği sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplamda 53 bin 550 lira olmak üzere toplamda 74 bin 926 lira idari para cezası uygulandı.

MASKELERİ GÖZLERİNE KAPATTILAR

Yakalanan bazı vatandaşlar maskelerle gözlerini kapatarak tanınmamaya çalıştı. Ev sahibi İ.T. hakkında adli işlem yapıldı.