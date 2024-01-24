Antalya'da kuryenin cansız bedeninin bulunduğu arazide ikinci ceset bulundu Antalya'da cinayete kurban giden kuryenin cesedinin bulunmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgeden battaniyeye sarılı bir kadın cesedi çıkarıldı.

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İHA

Antalya'da 20 Aralık'ta kaybolan motosikletli kurye Ali Diken'in (32) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Ali Diken'in arandığı televizyon programına katılan Zeynel B. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı.

Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.

Ceset gömüldüğü yerden çıkarıldı

Şüpheli yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'ndeki boş araziye götürüldü.

Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

İkinci cesedin yerini gösterdi

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci bir ceset arayışı için ilk bulunan cesedin hemen 30 metre uzağında ikinci arama çalışması başlatıldı.

Elleri kelepçeli şekilde bölgede ekipleri yer gösteren cinayet şüphelisi ikinci ceset iddiasında bulunduğu yeri gösterdi.

İlk gösterilen yerde hassas burunlu köpek ile arama gerçekleştirildi, ardından kepçe ile belirtilen bölge kazılsa da bir cesede rastlanılmadı.

Tekrar alana getirilen cinayet şüphelisi Zeynel B., verdiği ifade sonrası kazma işlemleri devam etti.

Baldızına ait cansız beden bulundu

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı Zeynep E.A.'ya (26) ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu.

Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)