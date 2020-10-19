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    Antalya'da kuvvetli rüzgarın devirdiği otobüs durağı ölüme sebep oldu

    Dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen otobüs durağının altında kalan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 19.10.2020 - 17:01
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    Antalya'da kuvvetli rüzgarın devirdiği otobüs durağı ölüme sebep oldu

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde, öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı etkili oldu.

    Rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlar ve bölgedeki seralar ise zarar gördü.

    DURAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

    Kumluca-Finike karayolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı.

    Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Antalya'da kuvvetli rüzgarın devirdiği otobüs durağı ölüme sebep oldu

    HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

    Kumluca Kaymakamı yaptığı açıklamada, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.

    İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar tespit incelemelerinin başladığını belirtti.

    Antalya da kuvvetli rüzgarın devirdiği otobüs durağı ölüme sebep oldu #1

    Antalya da kuvvetli rüzgarın devirdiği otobüs durağı ölüme sebep oldu #2

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    Antalya da kuvvetli rüzgarın devirdiği otobüs durağı ölüme sebep oldu #3

    Antalya da kuvvetli rüzgarın devirdiği otobüs durağı ölüme sebep oldu #4

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