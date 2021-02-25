Küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya giren 3 kadın, kendilerinden şüphelenip küpeyi satın almayan kuyumcu ile çalışanını lafa tutarak hırsızlık yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir kuyumcuya müşteri kılığında gelen 3 kadın, altın küpe bozdurmak istediklerini söyledi.

Kadınların hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, ‘para yok’ diyerek altınları satın almak istemedi.

İKİSİ LAFA TUTTU, DİĞERİ VURGUN YAPTI

Kadınlardan ikisi kuyumcuyla konuşurken, iddiaya göre diğer kadın ise kuyumcunun sürgülü cam vitrinini açıp, 80 bin lira değerinde 30’u geçkin altın bilekliği çalarak iş yerinden çıktı.

Antalya'da kuyumcudan 80 bin TL değerinde altın bileklik çaldılar VİDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İş yeri çalışanı Emre Akal, bir süre sonra altınların yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri eşkal doğrultusunda çalışma başlattı.

"USTAM ŞÜPHELENMİŞTİ"

Olay anını anlatan Emre Akal, “Ustamla kahvaltı yapıyorduk. İçeriye 3 tane kadın geldi. Ellerinde 21 ayar küpe vardı. Ustam şüphelendi, para olmadığını söyledik. Fiyatı düşük söyleyip küpeyi almak istemedik ama ikisi önümüzü kapatıp oyalarken, bir diğeri camı açıp altınları almış. 14 ayardı ve 30-40 tane vardı. 80 bin TL değerindeydi. Altınların olmadığını görünce hemen ustama söyledim. Arkalarından koştuk ama bulamadık.” dedi.