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    Antalya'da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis

    Kuyumcu dükkanında çalışan kişiyi öldürüp 2 kilo altın çalan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırıldı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 11:03
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    Antalya'da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis

    Antalya'nın Kepez ilçesindeki kuyumcuya 29 Ekim 2021'de gelen Serdar Ö., silahla 48 yaşındaki iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü öldürmüş ve 2 kilo altın çalmıştı.

    Tanınmamak için başına doladığı sargı beziyle kendisini kamufle etmeye çalıştığı ve yüzüne de yapay ben yapıştırdığı belirlenen şüpheli, Afyonkarahisar'da yakalanarak tutuklanmıştı.

    Serdar Ö. hakkında iki ayrı kuyumcu hırsızlığı suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 24 YIL HAPİS ALDI

    Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame sonucunda sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Antalya da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis #1

    DAVASI GÖRÜLDÜ

    1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Serdar Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

    Antalya'daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı VİDEO ARŞİV

    Antalya da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis #2

    YAĞMA VE KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANDI

    Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın soygunu planlayarak kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü öldürdüğü belirtti. Savcı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

    Son sözü sorulan sanık Serdar Ö, soygunu tasarladığını ancak Gür'ü öldürme niyetinin olmadığını savundu.

    Antalya da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis #3

    PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Olay sonrasında 112'yi arayarak sağlık ekibi çağırdığını iddia eden Serdar Ö, tek amacının altınları alarak iş yerinden ayrılmak olduğunu söyledi. Sanık, yaptıklarından pişman olduğunu ifade etti.

    Sanık avukatı İlkim Şeyma Büyükkaçar ise sanığın olayda öldürme kastının olmadığını savunarak müvekkilinin cezasında indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

    Antalya da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis #4

    İNDİRİM UYGULANMADI

    Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

    Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

    "ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI VERMESİN"

    Öldürülen Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan Gür, duruşma sonrası gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

    Çocuklarıyla çok büyük acı yaşadıklarını anlatan Gür, "Eşim geri gelecek mi? Gelmeyecek. Ama içim soğudu. Bir başkasına daha yapamayacak. Mahkeme heyeti sanığa indirim uygulamayarak adaletli davrandı." diye konuştu.

    Oğul Gürkan Gür de mahkemenin kararından memnun olduklarını dile getirerek, "Sanık hapisten çıkamayacak şekilde cezasını aldı." dedi.

    Antalya da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis #5

    Antalya da kuyumcuyu öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis #6


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