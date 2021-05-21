Antalya'da laf atma tartışmasında silahla vurularak hayatını kaybetti

Antalya’da ormanlık alanda otururken tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan adam hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda ormanlık alanda otururken tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre Hakan Ökten ile H.B isimli kadın ticari araç içinde otururken yakınlarında bulununan şahıs tarafından laf atıldı.

Hakan Ökten ile kimliği belirlenemeyen şahıs arasındaki tartışmada saldırgan yanındaki silahla Ökteni vurdu.

SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Saldırgan ormanlık alana doğru kaçarken, Ökten sırtından ve göğsünden yaralandı.

Ökten’in yanında bulunan H.B aracın direksiyonuna geçerek bölgeden uzaklaştı.

Kadının kullandığı araç, karşısına çıkan bir otomobile çarpmak üzereyken ani frene bastı.

Burada yaralı halde araçtan inen Ökten’e, diğer araçtaki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan şahısla ilgili yakalama çalışmaları sürüyor. Hakan Ökten’in yanında olan H.B. polis ekiplerince ifade alınmak üzere karakola götürüldü.

Bölgedeki şantiyede çalışan ve olayın görgü tanıklarından Halil Mert, "Buraya arkadaşlarla yürüyüşe geldik. Kadın bize yardım eder misiniz diye seslendi. Adam yerde yatıyor vuruldu, dedi. Silah sesi duymadık sadece burada arabaların olduğu bölgeye geldik iki kurşun yarası vardı" şeklinde konuştu.

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