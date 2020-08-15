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    Antalya'da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu

    Alev alan lastikten fırlayan parçalar, orman yangınına sebebiyet verdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 17:50
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    Antalya'da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu

    Antalya’da korku dolu anlar yaşandı.

    Akseki-Manavgat kara yolunda seyir halindeki kamyonun tekeri patladı.

    Yanmaya başlayan tekerden kopan parçalar orman yangınına neden oldu. Ekipler, alevlere müdahale etmek için harekete geçti.

    Antalya'da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu VİDEO

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler, 1 helikopter ve 1 uçak ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiyenin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

    Antalya da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu #1

    KOPAN PARÇALAR YANGIN ÇIKARDI

    Yangının, Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan 07 LGM 98 plakalı kamyonun tekerinin patlaması ve alev alan tekerden kopan parçanın ormanlık alana gitmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

    Jandarma tarafından ifadesine başvurulan kamyon şoförünün olayı doğruladığı belirtildi.

    Antalya da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu #2

    Antalya da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu #3

    Antalya da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu #4

    Antalya da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu #5

    Antalya da lastiği patlayan kamyon, yangına neden oldu #6

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