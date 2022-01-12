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    Antalya'da liseli kızların kavgası

    Bir meslek lisesinde birbirlerine hakaret eden iki kız arkadaş, okul bahçesinde kavga ederken o anları arkadaşları görüntüledi.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 19:43
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 19:46
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    Antalya'da liseli kızların kavgası

    Antalya'nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nde iki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı.

    YERE YATIRIP YUMRUKLADI

    Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti.

    ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ

    Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

    Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı.

    Antalya'da liseli kızların kavgası VİDEO

    Antalya da liseli kızların kavgası #1

    Antalya da liseli kızların kavgası #2

    Antalya da liseli kızların kavgası #3

    Antalya da liseli kızların kavgası #4


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