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- Antalya'da liseli kızların kavgası
Antalya'da liseli kızların kavgası
Bir meslek lisesinde birbirlerine hakaret eden iki kız arkadaş, okul bahçesinde kavga ederken o anları arkadaşları görüntüledi.
- DHA
- 12.01.2022 - 19:43
- Güncelleme : 12.01.2022 - 19:46
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nde iki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı.
YERE YATIRIP YUMRUKLADI
Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti.
ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı.
Antalya'da liseli kızların kavgası VİDEO