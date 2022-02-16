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Antalya'da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı

Antalya'da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı

2 liseli kavgaya tutuşunca diğer öğrenciler de 'Uff helalsin', 'Vur vur' diyerek bağırırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.