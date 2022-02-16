- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı
Antalya'da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı
2 liseli kavgaya tutuşunca diğer öğrenciler de 'Uff helalsin', 'Vur vur' diyerek bağırırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 16.02.2022 - 15:03
Antalya'nın Aksu ilçesinin Sevgi Köyü Caddesi'nde okul çıkışı 2 liseli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Liselilerden biri, diğerini kucaklayarak yere çarptı.
ARKADAŞLARI TEZAHÜRAT YAPTI: VUR VUR
Tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kavgayı seyreden diğer öğrencilerin yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti.
Liselilerin 'Uff helalsin', 'Vur vur', 'Vur lan Efe' sözleri de videoda duyuldu. Başka gencin kavgayı engellemeye çalışması da kameraya yansıdı.
Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.