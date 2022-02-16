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    Antalya'da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı

    2 liseli kavgaya tutuşunca diğer öğrenciler de 'Uff helalsin', 'Vur vur' diyerek bağırırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 15:03
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    Antalya'da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı

    Antalya'nın Aksu ilçesinin Sevgi Köyü Caddesi'nde okul çıkışı 2 liseli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Liselilerden biri, diğerini kucaklayarak yere çarptı.

    ARKADAŞLARI TEZAHÜRAT YAPTI: VUR VUR

    Tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kavgayı seyreden diğer öğrencilerin yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti.

    Liselilerin 'Uff helalsin', 'Vur vur', 'Vur lan Efe' sözleri de videoda duyuldu. Başka gencin kavgayı engellemeye çalışması da kameraya yansıdı.

    Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

    Antalya da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı #1

    Antalya da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı #2

    Antalya da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı #3

    Antalya da liselilerin kavgasında arkadaşları tezahürat yaptı #4


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