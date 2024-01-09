Antalya’da liselilerin meydan kavgası... Kızlar birbirine girdi Alanya ilçesinde lise öğrencisi kızlar arasında küfür ettikleri iddiasıyla kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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İHA

Son dönemde liselilerin kavgaları çok sık gündeme gelmeye başladı.

Gençlerin bu şiddet sarmalındaki yeni olay Antalya'da yaşandı.

Alanya ilçesinde Şekerhane Mahallesi'nde bulunan bir lisede okuyan 4 kız öğrenci arasında birbirlerine küfür ettikleri iddiasıyla kavga çıktı.

Birbirlerine girdiler

Okulun karşısında bulunan ara sokakta karşılayan kız öğrenciler kısa bir tartışmanın ardından birbirlerine girdi.

Yerde sürüklediler

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kızlar birbirlerinin saçlarını çekerek tekmeleyip yerde sürükledi.

Vatandaşlar ayırdı

Kavgayı çevrede bulunan vatandaşlar ayırdı.

Disiplin soruşturması başlatıldı

Diğer öğrencilerin cep telefonu ile çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi, disiplin soruşturması başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)