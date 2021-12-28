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    Antalya'da lüks aracını disko topuna çevirdi

    Yeni yıl öncesi süslediği aracıyla polisin gözüne takılan sürücü, "Kapanışı yapıyoruz, olması gereken oldu" diye gülerek tepki gösterdi.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 17:10
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    Antalya'da lüks aracını disko topuna çevirdi

    Antalya’da bir sürücü, yılbaşı ağacı gibi ışıl ışıl parlayan aracı ile trafiğe çıktı.

    Cadde ve sokakları gezen sürücü, vatandaşların çektiği sosyal medya görüntülerinde paylaşılmaya başlayınca polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

    LÜKS ARACIYLA POLİSE YAKALANDI

    Disko topuna dönen araçla şehri turlayan sürücü, polis ekipleri tarafından durdurularak aracına çekici talep edildi.

    "KAPANIŞI YAPIYORUZ, OLMASI GEREKEN OLDU"

    O sırada ise disko topuna dönen araçtaki bir genç, olay yerini cep telefonu ile kaydederek, "Kapanışı yapıyoruz, olması gereken oldu." diye gülerek tepki verdi.

    Antalya'da lüks aracını disko topuna çevirdi VİDEO

    Antalya da lüks aracını disko topuna çevirdi #1

    Antalya da lüks aracını disko topuna çevirdi #2

    Antalya da lüks aracını disko topuna çevirdi #3

    Antalya da lüks aracını disko topuna çevirdi #4

    Antalya da lüks aracını disko topuna çevirdi #5

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