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    Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki partiye ceza yağdı

    Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki partiye ceza yağdı

    Kaş'ta sosyal medya üzerinden bir araya gelip lüks villada koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlenen gençlere toplam 57 bin 552 lira para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 21:53
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    Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs haritasında 100 bin kişideki 95,16 oranıyla yüksek riskli iller arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

    Kentte kırmızı gruba geçilmemesi için tedbirler devam ederken, görüntülerin üzerine Antalya-Kaş yazılarak sosyal medyaya yansıyan görüntüler pes dedirtti.

    Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki partiye ceza yağdı VİDEO

    VİLLADA DJ'Lİ PARTİ

    Görüntülerde villa olduğu belirlenen kapalı mekanda saatlerin 03:30'u gösterdiği anlarda DJ eşliğinde yapılan eğlencede gençler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

    Maske, mesafe kuralının ihlal edildiği görüntülerde gençlerin ellerinde alkol bardakları ile müzik eşliğinde eğlendiği görüldü.

    Gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı.

    Görüntüleri gençlerden bazıları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Partiyi düzenleyen kişinin de sosyal medyadan, “Özel güvenlikli, DJ eşliğinde bay, bayan girişli V.I.P eğlence için dm” yazarak duyuru yaptığı görüldü.

    Antalya da lüks villada DJ eşliğindeki partiye ceza yağdı #1

    12 KİŞİYE 57 BİN TL CEZA

    Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerin Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki bir villada düzenlendiğini tespit etti.

    Villa sahibi E.F.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi tespit eden ekipler, birçok pandemi kuralını ihlalden kişilere ceza üstüne ceza yağdırdı.

    Partiye katılan 12 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal etmekten, maske takmamaktan, pandemi döneminde emre aykırı davranışta bulunmaktan toplam 57 bin 552 lira para cezası uygulandı.

    Antalya da lüks villada DJ eşliğindeki partiye ceza yağdı #2

    17 VİLLA KAPATILDI

    Ayrıca, eğlencenin düzenlendiği villa ile villaların sahibi E.F.'ye ait 17 villa 1 ay süreyle kapatılırken, kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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