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- Antalya'da madde kullanan genç üst geçitten atladı
Antalya'da madde kullanan genç üst geçitten atladı
- 13.08.2022 - 15:26
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi madde kullandığı iddia edilen Coşkun D. (27), öğle saatlerinde önce otobüs durağı ve caminin duvarına, ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dumlupınar Bulvarı’ndaki tramvay üst geçidine çıktı.
İtfaiye branda açtı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçit üzerinde önlem alıp, Coşkun D.’yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı.
Bu sırada itfaiye ekipleri de aşağıya branda açtı.
6,5 metreden atladı, özür diledi
Bir süre sonra Coşkun D., kendisini 6,5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.
İtfaiyenin açtığı brandanın üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmek için uğraşan polise, “Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et.” dedi.
Antalya'da üst geçitten atladı, polisten özür diledi VİDEO
Sağlık durumu iyi
Ambulansla hastaneye götürülen Coşkun Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.