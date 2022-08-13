Antalya'da madde kullanan genç üst geçitten atladı

6,5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atlayan genç, itfaiyenin açtığı brandanın üzerine düştü. Genç, atlamaması için kendisini ikna etmeye çalışan polise, “Özür dilerim. Hakkını helal et” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi madde kullandığı iddia edilen Coşkun D. (27), öğle saatlerinde önce otobüs durağı ve caminin duvarına, ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dumlupınar Bulvarı’ndaki tramvay üst geçidine çıktı.

İtfaiye branda açtı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçit üzerinde önlem alıp, Coşkun D.’yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada itfaiye ekipleri de aşağıya branda açtı.

6,5 metreden atladı, özür diledi

Bir süre sonra Coşkun D., kendisini 6,5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

İtfaiyenin açtığı brandanın üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmek için uğraşan polise, “Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et.” dedi.

Antalya'da üst geçitten atladı, polisten özür diledi VİDEO

Sağlık durumu iyi

Ambulansla hastaneye götürülen Coşkun Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.