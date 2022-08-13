Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.106
2.33%
BTXN Coin
6.81
-4.21%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Antalya'da madde kullanan genç üst geçitten atladı

    6,5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atlayan genç, itfaiyenin açtığı brandanın üzerine düştü. Genç, atlamaması için kendisini ikna etmeye çalışan polise, “Özür dilerim. Hakkını helal et” dedi.
    • 13.08.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da madde kullanan genç üst geçitten atladı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi madde kullandığı iddia edilen Coşkun D. (27), öğle saatlerinde önce otobüs durağı ve caminin duvarına, ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dumlupınar Bulvarı’ndaki tramvay üst geçidine çıktı.

    İtfaiye branda açtı

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçit üzerinde önlem alıp, Coşkun D.’yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı.

    Bu sırada itfaiye ekipleri de aşağıya branda açtı.

    6,5 metreden atladı, özür diledi

    Bir süre sonra Coşkun D., kendisini 6,5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

    İtfaiyenin açtığı brandanın üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmek için uğraşan polise, “Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et.” dedi.

    Antalya'da üst geçitten atladı, polisten özür diledi VİDEO

    Sağlık durumu iyi

    Ambulansla hastaneye götürülen Coşkun Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da madde kullanan genç üst geçitten atladı #1

    Antalya da madde kullanan genç üst geçitten atladı #2

    Antalya da madde kullanan genç üst geçitten atladı #3

    Antalya da madde kullanan genç üst geçitten atladı #4

    Antalya da madde kullanan genç üst geçitten atladı #5


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! Gülme krizine soktu...
    Medya

    Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! Gülme krizine soktu...

    İzmir'de eşini pompalı tüfekle vuran kocaya 13 buçuk yıl hapis
    3. Sayfa

    İzmir'de eşini pompalı tüfekle vuran kocaya 13 buçuk yıl hapis

    Görüş Bildir