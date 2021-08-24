Antalya’da mahalleye çöp yığdılar, ekiplere taş ve sopa ile saldırdılar

Antalya’da mahalleye çöp yığdılar, ekiplere taş ve sopa ile saldırdılar

Geri dönüşüm malzemesi toplayan Suriye uyruklu vatandaşların mahalleye yığdıkları çöpler, etrafa kötü kokuların yayılmasına sebep oldu. Şikayet üzerine bölgeye gelen ekipler, saldırıya uğradı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2801 Sokak üzerinde bulunan müstakil evlerde yaşayan ve geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçinen Suriye uyruklu şahıslar, gürültü yapmaları ve yığdıkları çöplerle çevreye kötü yayılmasına sebep oldukları gerekçesi ile şikayet edildi.

İhbar üzerine gölgeye giden zabıta ekipleri, çevrede incelemeler yaptı.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ KAMYONA YÜKLENDİ

Ekiplerin çuvallardaki çöp yığınlarının tahliye edilmesi uyarısı karşılık bulmayınca, evlerin önündeki demir panel ve tülleri iş makineleri ile yıkıldı.

Harabeyi andıran evlerin bahçesinde bulunan çuvallardaki geri dönüşüm malzemeleri yola çıkarılarak iş makineleri vasıtası ile kamyonlara yüklendi.

Antalya’da mahalleye çöp yığdılar, ekiplere taş ve sopa ile saldırdılar ViDEO

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bu sırada çuvalları vermek istemeyen grup, ekiplere taş ve sopalarla saldırdı.

Çıkan arbede büyüyünce, çevrede bulunan polis ekipleri, gruba biber gazı ile müdahale etti.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gerginlik devam edince, bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Bölgede planlanan temizliğin yapılmasının ardından zabıta ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan arbede anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

“KORONADAN ÖLMEYECEĞİZ AMA PİSLİKTEN ÖLECEĞİZ”

Mahalle halkından Necla Demirkesen, zabıta ve polislerin şikayet üzerine geldiklerini belirterek, "Koronadan ölmeyeceğiz ama pislikten öleceğiz. Çöp topluyorlar. Her şeyi topluyorlar. Burada tedirginiz." ifadelerini kullandı.

“SİNEĞİNDEN, FARESİNDEN, KOKUSUNDAN BURADA DURAMIYORUZ”

Derya Kocasarı isimli başka bir vatandaş ise, "Çöpten şikayetçiyiz. Sineğinden, faresinden, kokusundan burada duramıyoruz.” sözlerini kaydetti.