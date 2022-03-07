Antalya'da sokak köpeklerinin saldırdığı küçük kızın bacağı kesildi

Geçtiğimiz günlerde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpmasıyla hastanelik olan minik Mahra, acilen ameliyata alındı. Operasyonda Mahra'nın sağ bacağı kesildi.

Türkiye'de sokak köpeklerinin durumu tartışılmaya devam ediyor...

Özellikle son dönemlerde köpeklerin insanlara saldırı vakaları artarken bu sorun için belediyelerin bugüne kadar umursamaz tavırları tepki toplamıştı.

Son vaka ise geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.

Kaçmak için yola çıkan Pınar'a, İ. Y'nin kullandığı kamyon çarptı. Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle üçüncü kez ameliyat olduğunu aktardı.

"SAĞ BACAĞINI KESTİLER"

Zorlu geçen ameliyatın ardından kızının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten baba Murat Pınar, "Beyin ameliyatı sonrasında beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Bugün öğle saat 13.00 sıralarından parçalanan sağ bacağını kestiler. 3 gün içerisinde 3'üncü ameliyatını oldu. Durumu ciddiyetini koruyor. Hiç uyanmadı bile." dedi.

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