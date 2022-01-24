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    Antalya'da mahsur kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

    Üniversite öğrencileri, yakıtlarının bittiğini ve yolda mahsur kaldıklarını söyledi. Jandarma, öğrencilerin yardımına koştu.
    • AA
    • 24.01.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:40
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    Antalya'da mahsur kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

    Antalya'nın Akseki ilçesinde 5 üniversite öğrencisi, kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, yoğun kar nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda devriye görevi yaparken, Cevizli Kavşağı yakınlarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobilin yolda kaldığını fark etti.

    KUMANYA VERİLDİ

    Ekip, araçlarına yakıt koydukları öğrencilere çorba ikramında bulundu, kumanya dağıttı. Öğrenciler daha sonra jandarma misafirhanesine götürüldü.

    Konya Karatay Üniversitesi öğrencisi Mustafa Güzel, final sınavları bittiği için arkadaşlarıyla stres atmak amacıyla Antalya'ya geldiklerini söyledi.

    "YAKITIMIZ BİTTİ"

    Konya'ya dönerken olumsuz hava koşulları dolayısıyla yolda mahsur kaldıklarını anlatan Güzel, "Yakıtımız bitti. Sağ olsunlar Akseki jandarma ekibi Hızır gibi yardımımıza yetişti." dedi.

    Antalya da mahsur kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti #1

    Antalya da mahsur kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti #2

    Antalya da mahsur kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti #3

    Antalya da mahsur kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti #4

    Antalya da mahsur kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti #5


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