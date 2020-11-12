Antalya’da makas atan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Araçta bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen kişilerden biri yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı. Kaza alanını cep telefonu ile görüntüleyen iki kişiye ise maske takmama cezası kesildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinden Konyaaltı istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre diğer araçlara makas atarak ilerleyen 07 AHF 928 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolden çıktı.

O sırada seyir halinde olan araçların yanından geçen otomobil, Sakıp Sabancı Bulvarı’nda bulunan ağaca çarparak ortadan ikiye bölündü.

Kazanın etkisiyle aracın arka kısmı çarptığı ağacın yanında kalırken, ön kısmı ise 10 metre sürüklendi.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, yola savruldu.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan 2 kişiye müdahale etti.

Araç yanında bulunan kişi ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

“ÇOK SÜRATLİ VE MAKAS ATARAK GİDİYORDU”

Kaza yapan aracın seyir halindeki araçlara makas atarak ilerlediğini iddia eden Faruk Karaduman, "Ben sol şeritte gidiyordum. Makas attığını gördüm. Sağ şeride kaçayım dedim. Sağa geçerken az daha bana da vuruyordu. Önümdeki birkaç arabaya daha makas attı. Alt geçitten çıktığımda kazayı gördüm. Durdum hemen ambulansı aradım. Çevredekiler de geldi, birinin kalbinin atmadığını söylediler. Hızı 200 kilometreyi yakındı. Çok aşırı hızla, makas atarak gidiyordu.” dedi.

“YORULDUM, UZAKLAŞIN”

Kazayı görüp yol kenarına araçlarını park edip duran kişiler ise olay yerinde görev yapan polislere zor anlar yaşattı.

Cep telefonu ile kazayı görüntüleyen kişileri polis ekipleri uzaklaştırırken, tüm uyarılara rağmen uzaklaşmayan bir kişiye ise polis, “Yoruldum artık. Hadi kardeşim uzaklaşın.” diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ ALMAYA ÇALIŞAN KİŞİLERE MASKE TAKMAMA CEZASI

Olay yerine çekilen şeridin önüne gelerek görüntü almaya çalışan iki kişiye ise maske takmadıkları gerekçesiyle 900’er lira idari para cezası uygulandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İkiye bölünerek paramparça olan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.